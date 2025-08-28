Il regolamento di Miss Italia 2025 scatena polemiche: esclusi trans, ragazze rifatte e profili su OnlyFans.

Il concorso di bellezza più discusso e più famoso d’Italia è pronto a tornare. Miss Italia 2025 si svolgerà il 15 settembre con un’unica serata evento trasmessa su RaiPlay, dopo anni di trasmissioni frammentate tra social e piattaforme esterne. Eppure, a tenere banco non è tanto il ritorno in una cornice più prestigiosa, quanto il regolamento, già definito da molti “Crudele e intollerabile“.

Miss Italia 2025: le regole che dividono

Patrizia Mirigliani, patron del concorso, ha confermato che anche quest’anno non saranno ammesse concorrenti transgender né ragazze che hanno fatto largo uso di chirurgia estetica.

“Valutiamo caso per caso, ma chi è visibilmente rifatta non entra” ha spiegato, precisando che eventuali eccezioni potranno essere considerate solo per motivi di salute.

Un vincolo aggiuntivo è stato inserito per la vincitrice: chi indosserà la corona dovrà rinunciare a interventi estetici per due anni.

Patrizia Mirigliani – www.donnaglamour.it

Secondo la Mirigliani, l’obiettivo è trasmettere un messaggio di accettazione e autenticità.

“L’accettazione di sé è un tema che mi sta molto a cuore. Ogni viso ha la sua armonia, che va rispettata” ha dichiarato. Ma le critiche non si sono fatte attendere: per molti osservatori, escludere persone transgender e giovani che scelgono la chirurgia equivale a negare la realtà delle nuove generazioni.

Stop a OnlyFans e servizi senza veli

Le limitazioni non riguardano soltanto l’aspetto estetico. Le aspiranti Miss non potranno avere profili su piattaforme come OnlyFans né aver realizzato servizi fotografici senza vestiti.

La patron ha spiegato così la scelta: “Miss Italia non è un concorso bacchettone, ma un concorso che protegge le ragazze. Vogliamo difenderle da scelte che a lungo termine possono diventare marchi indelebili“.

Le regole hanno già avuto effetti concreti: una candidata iscritta a OnlyFans è stata eliminata. Tuttavia, la rigidità del regolamento ha acceso il dibattito pubblico, con utenti che parlano di un concorso ormai distante dalle ventenni di oggi, spesso libere di sperimentare con il proprio corpo e la propria immagine.

Come scritto da Clizia De Rossi per MowMag, si tratta di un “Paradosso crudele e intollerabile“.