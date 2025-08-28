L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Chiara Rabbi denuncia la diffusione illegale di sue foto e annuncia azioni legali.

Un nuovo caso scuote il mondo televisivo e i social. Una nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha denunciato la diffusione non autorizzata di alcune sue foto su un sito per adulti. La giovane, profondamente scossa dall’accaduto, ha scelto di raccontare pubblicamente la vicenda attraverso i suoi canali social, e ha ricevuto immediatamente la solidarietà dei fan e annunciando azioni legali contro i responsabili. Ma scopriamo che cosa è successo.

Il duro sfogo di Chiara Rabbi sui social

Chiara Rabbi, volto conosciuto grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, ha spiegato su Instagram di essere rimasta vittima di un grave abuso digitale.

“Il mio nome compare sul sito che in queste ore sta creando scandalo: phica.net. Non solo il mio nome, ma anche mie foto e contenuti, presi e utilizzati senza alcun mio consenso” ha scritto in una delle sue storie.

L’ex corteggiatrice ha parlato senza mezzi termini di violenza e di furto della sua identità, sottolineando la gravità del danno psicologico ed emotivo subito.

Nel suo sfogo ha dicharato: “È aberrante leggere certi commenti, che feriscono, che disumanizzano, che trasformano un volto, un corpo, in un oggetto. Questa non è leggerezza, non è superficialità. QUESTA È UNA NUOVA FORMA DI VIOLENZA“.

Con queste parole, Chiara ha voluto denunciare pubblicamente una realtà che tocca molte donne e che troppo spesso viene minimizzata o ignorata.

L’appello alle donne e l’annuncio di azioni legali

Chiara Rabbi ha voluto chiarire che le immagini circolate provengono dai suoi profili social e che non esistono scatti intimi reali: “Tengo a precisare una cosa fondamentale: io non ho mai scatti nudi” ha affermato con fermezza. Nonostante ciò, le foto sono state manipolate e accostate a contenuti espliciti, alimentando un meccanismo di sfruttamento online che colpisce sempre più donne.

Determinata a reagire, l’ex di Uomini e Donne ha annunciato che procederà legalmente contro i responsabili e ha rivolto un invito a tutte le donne: “Invito tutte le donne a tutelarsi, a controllare che la propria immagine non sia finita in questi siti… e invito tutte le persone influenti a non tacere davanti a questo scempio“.