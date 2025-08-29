Lutto nel teatro a Caserta: morto a 32 anni l’attore e regista Gianluca Ariemma, grande talento del teatro campano.

La notizia della morte di Gianluca Ariemma ha scosso profondamente il mondo del teatro campano. L’attore, regista e drammaturgo casertano si è spento martedì 26 agosto a soli 32 anni, dopo una lunga malattia. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile non solo tra i colleghi di scena, ma anche tra coloro che lo hanno conosciuto da vicino, condividendo con lui passione, impegno e dedizione per l’arte.

Il ricordo della sua scuola e dei suoi maestri

Gianluca Ariemma aveva mosso i primi passi a Caserta, frequentando il liceo Manzoni, dove era stato anche consigliere d’Istituto.

La dirigente scolastica Adele Vairo lo ha ricordato con parole di grande affetto: “Ex alunno mai veramente ex. Mai una sua visita casertana non lo ha visto venire per un abbraccio. Lo vedo nel nostro atrio, con gli occhi profondi e l’animo inquieto, sempre colmo di sensibilità. Era un uomo limpido e nobile, mite e buono. Mi mancherà tanto“.

Dopo gli studi liceali, Ariemma aveva frequentato l’accademia di arte drammatica, distinguendosi rapidamente per talento e passione. L’Accademia d’Arte del Dramma Antico di Siracusa lo ha ricordato così: “Attore e regista di talento, con la regia di Open Mic Farm aveva ottenuto la vittoria al Fantasio Festival di Regia. Rimarrà per sempre nei nostri cuori la sua sensibilità artistica e l’entusiasmo contagioso“.

L’omaggio del teatro e i funerali

La carriera di Ariemma era già costellata di riconoscimenti, e il suo ultimo lavoro, “I Giusti“, era andato in scena al teatro Tram di Napoli.

“Abbiamo avuto il privilegio di vedere nascere questa creatura e vederla crescere – si legge in un messaggio del teatro – uno spettacolo bellissimo che avremmo voluto rivedere tante altre volte. Gianluca non c’è più, ma resterà sempre attraverso la sua arte e la sua fantasia“.

I funerali si sono svolti giovedì 28 agosto, nella chiesa Nostra Signora di Lourdes di Caserta, alla presenza di amici, colleghi e di una comunità intera che ha voluto dare l’ultimo saluto a un giovane artista che aveva ancora molto da raccontare.