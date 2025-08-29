Alessandro Greco interrompe la diretta di Unomattina Estate e scatena il web: che cosa è successo durante la trasmissione.

Un episodio inatteso ha movimentato la diretta di Unomattina Estate, il programma mattutino di Rai1 condotto da Alessandro Greco. Nel corso dello spazio dedicato ai libri, un’improvvisa interruzione ha spiazzato telespettatori e utenti online, generando domande e commenti sui social. Tra dubbi sulla natura della trasmissione e ironia del conduttore, la vicenda ha rapidamente catturato l’attenzione. Ma scopriamo cos’è successo davvero.

Alessandro Greco interrompe Unomattina Estate

Tutto è accaduto mentre Domenico Marocchi, dopo aver concluso lo spazio musicale, stava cedendo la linea ad Alessandro Greco per la rubrica culturale “Libri da mangiare”.

Appena iniziato il suo intervento, il conduttore si è fermato bruscamente dicendo: “Scusate, la rifacciamo da capo. Evidentemente so’ arrivato“.

Lo schermo è diventato nero per qualche secondo e subito dopo la scena è ripartita da capo, lasciando intendere un riavvio del blocco televisivo.

L’episodio ha incuriosito gli spettatori, molti dei quali si sono chiesti se la puntata fosse davvero trasmessa in diretta. La clip, diffusa su X dall’account @seelallero, ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando il dibattito.

Il bello della dire… ah no.

È andato in onda così come lo vedete. pic.twitter.com/yymEd0pbYq — LALLERO (@see_lallero) August 28, 2025

La risposta del conduttore sui social

Ad alimentare ulteriormente la discussione è stata la scelta di Alessandro Greco di intervenire in prima persona per chiarire l’accaduto. Con tono diretto, ha scritto su X: “Non ero convinto, ho deciso di ricominciare. Può succedere pure in diretta, no?“.

Un commento che ha avuto l’effetto di smorzare le polemiche, trasformando il momento di imbarazzo in un’occasione per mostrare spontaneità.

Durante la stessa puntata, Greco è tornato sull’episodio con leggerezza, scherzando con la collega Carolina Rey con un “La vorrei rifare“, che ha strappato un sorriso in studio.