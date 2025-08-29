La torta di Gabriela Chieffo, ex protagonista di Temptation Island, con un errore grammaticale scatena ironia sul web.

Gabriela Chieffo, ex protagonista di Temptation Island, è tornata al centro dell’attenzione dei social, ma questa volta non per motivi legati al suo percorso televisivo. Durante i festeggiamenti per il suo compleanno, un dettaglio sulla torta ha fatto rapidamente il giro del web, attirando commenti e ironie da parte degli utenti. L’episodio è diventato virale e la giovane ha deciso di intervenire per chiarire la vicenda. Scopriamo che cosa è successo.

Lo strafalcione sulla torta di Gabriela Chieffo

In occasione del suo ventiduesimo compleanno, Gabriela Chieffo ha condiviso su Instagram alcuni scatti della festa organizzata insieme al marito Giuseppe Ferrara.

Tra musica, amici e abiti eleganti, il dettaglio che ha catturato l’attenzione non è stato lo stile dell’evento, bensì la scritta sulla torta. Sul dolce campeggiava infatti la frase “22 anni che il mondo a la fortuna di avermi“, con il verbo avere privo dell’H. Una svista che non è sfuggita agli utenti e che in poche ore ha fatto il giro dei social.

I commenti sono stati immediati, tra chi ha scherzato sull’errore e chi ha criticato la giovane per non essersi accorta del refuso. La frase, nata per essere ironica, si è trasformata in una piccola polemica online.

La risposta di Gabriela alle critiche

Gabriela Chieffo, abituata ad affrontare le dinamiche del web, ha deciso di non restare in silenzio.

Attraverso una storia su Instagram ha spiegato la situazione: “Avevo espressamente chiesto questa frase scritta in modo corretto! Purtroppo quando l’ho aperta l’H non c’era, dovevo buttare la torta?“.

Con queste parole ha chiarito di non avere alcuna responsabilità diretta nello strafalcione, preferendo sdrammatizzare la vicenda.

Non è la prima volta che Gabriela si trova al centro di discussioni online. In passato aveva ricevuto critiche per aver mostrato alcuni trattamenti estetici, ma anche in quel caso aveva risposto con franchezza.