Giovedì 13 gennaio inizia Doc 2: ecco le anticipazioni della prima puntata della fiction di Rai 1 con Luca Argentero.

Doc – Nelle tue mani è stata una delle fiction di Rai 1 di maggiore successo del 2020, anche per questo c’è tanta attesa da parte dei fan di vedere le puntate della seconda stagione. Doc 2 debutta su Rai 1, come sempre in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa, giovedì 13 gennaio 2022: in totale gli episodi sono 16 divisi in otto puntate (esattamente come nella prima stagione) che andranno in onda per altrettante settimane al giovedì sera: vediamo ora che cosa dobbiamo aspettarci dalla prima puntata di Doc 2.

Doc 2: anticipazioni della puntata 1

Come detto in precedenza, giovedì 13 gennaio 2022 vanno in onda due episodi di Doc 2: il primo ha come titolo Una vita nuova, il secondo La guerra è finita.

Luca Argentero

In Una vita nuova il pubblico della fiction fa subito la conoscenza di un nuovo personaggio: la psicologa Lucia Ferrari. La puntata è ambientata nel mese di febbraio del 2020, proprio nel periodo in cui in Italia si sono registrati i primi casi di contagio da Covid-19: proprio il Coronavirus è, in un certo senso, uno dei protagonisti di questa seconda stagione e influenzerà la vita dei vari protagonisti.

Mentre all’ospedale arriva la psicologa Lucia Ferrari, Andrea Fanti (il protagonista interpretato da Luca Argentero) organizza una raccolta firme per far nominare Giulia primario dell’ospedale, nel frattempo Gabriel si prepara a partire per l’Etiopia.

Nel secondo episodio, La guerra è finita, entrano in scena tre nuovi personaggio: l’infettologa Cecilia Tedeschi, l’internista Damiano Cesconi e il nuovo primario, la raccolta firme organizzata dal Dottor Fanti non ha infatti avuto successo. E proprio tra il primario e il dottor Fanti non sembra correre buon sangue.

