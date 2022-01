Ecco alcune indiscrezioni su ciò che accadrà, nella puntata di oggi, a Uomini e Donne: dopo la seconda parte della scelta di Roberta, torneranno Ida e Armando al centro studio?

Uomini e Donne torna con un’altra imperdibile puntata, condotta da Maria De Filippi. Secondo le indiscrezioni, oltre ad assistere alla seconda parte della scelta di Roberta Giusti, dovrebbero tornare al centro studio Ida e Armando che ancora non riescono a trovare l’amore.

Ecco cosa succederà oggi a Uomini e Donne

Ieri, è andata in onda la scelta di Roberta Giusti ma si è conclusa senza la parte finale e la caduta dei petali, che verrà mostrata oggi. La tronista ha fatto un toccante discorso a Luca, la non-scelta, dicendogli che una parte di lei appartiene al corteggiatore e facendogli recapitare una lettera. I due si sono salutati in lacrime con un abbraccio nonostante tutto.

Il momento ha toccato e commosso profondamente i telespettatori per le parole della tronista. Luca, dopo la delusione, salirà sul trono per volere proprio della De Filippi. Oggi andrà in onda l’altra parte della scelta in cui si attende la risposta di Samuele e la tradizionale caduta dei petali rossi. Dopo il bel momento, ci sarà ancora dello spazio e da chi potrebbe essere colmato? In base alle indiscrezioni che circolano sul web, Ida Platano e Armando Incarnato potrebbero tornare al centro studio per cercare l’amore. La dama non si è ancora ripresa dalla delusione di Diego e il cavaliere napoletano stava conoscendo Beatrice. Come sta andando tra i due?

