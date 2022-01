Lo showman ha finalmente ceduto alle insistenti richieste del conduttore e sarà presente al Festival ma come è una sorpresa che neanche Amadeus conosce.

La porta dell’albergo lasciata chiusa per settimane, finalmente è stata aperta da Fiorello. Con un annuncio su Tg 1, molto particolare, lo showman e Amadeus hanno confermato la sua presenta a Sanremo 2022. I due sono stati protagonisti di uno sketch molto divertente che preannuncia un Festival all’insegna di risate e divertimento.

Lo sketch di Amadeus e Fiorello

Il siparietto si apre con Fiorello in accappatoio rosa e bigodini che è nella stanza d’albergo prenotata da Amadeus. Come riporta Today, il conduttore rivolgendosi al suo amico dichiara: “È un mese che ti cerco, che ti aspetto… Sono felice che tu sia qui!“. Fiorello risponde ironicamente: “Ma cosa inquadri? Vai ché mi devo preparare per l’inaugurazione di una serra”. Il conduttore conclude: “È stata una liberazione… Ora può iniziare il Festival di Sanremo“.

In effetti, Amadeus ha letteralmente stressato il suo amico e compagno di Festival per essere presente anche in questa edizione. Sembra proprio che alla fine la sua insistenza sia servita, Fiorella salirà di nuovo sul palco dell’Ariston, ma in che modo? Il conduttore: “Non so niente, davvero, non so cosa farà e questo mi piace molto. Non so cosa potrà succedere…” Ecco il post:

