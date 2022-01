Ecco le serie TV e i film in uscita su Disney + a febbraio 2022: come sempre tante novità, tra le più attese Pam & Tommy.

Come tutte le piattaforme di contenuti streaming, anche Disney + di mese in mese aggiorna il proprio catalogo con nuove serie TV e nuovi film. Nel mese di febbraio 2022, una delle serie Tv più attese è senza ombra di dubbio Pam & Tommy, ovvero la serie TV che racconta di quello che è diventato il celebre video hot della prima notte di nozze di Pamela Anderson e l’ormai ex marito Tommy Lee. Ma questa è solamente una delle tante novità sulla piattaforma streaming: non mancano poi i contenuti per i più piccoli, come le serie TV d’animazione, e come al solito ci sarà spazio anche per i documentari. Vediamo ora ne dettaglio quali sono tutte le uscite nel mese di febbraio 2022 su Disney +.

Disney +: le serie TV in uscita a febbraio 2022

Ecco le serie TV in uscita su Disney+ nel mese di febbraio del 2022, comprese quelle che sono disponibili sul catalogo Star:

Serie tv romantiche

Mercoledì 2 febbraio

Pam & Tommy

Black-Ish (stagione 7)

Mercoledì 16 febbraio

What we do in the shadows

Peppa Pig (stagione 8)

Venerdì 18 febbraio

Il meraviglioso inverno di Topolino

Mercoledì 21 febbraio

The Walking Dead (stagione 11 – seconda parte)

Venerdì 23 febbraio

Pjmasks (stagioni 4 e 5)

La famiglia Proud: più forte e orgogliosa

Disney +: i film e i documentari in uscita a febbraio 2022

Ecco i film e i documentati in uscita su Disney+ nel mese di febbraio del 2022, comprese quelle che sono disponibili sul catalogo Star:

Venerdì 4 febbraio

L’ascesa dei ricordi

Mercoledì 16 febbraio

The French Dispatch

Black Pink – Il film

Venerdì 23 febbraio

The King’s Man

Domenica 25 febbraio

No Exit

Mr. & Mrs Smith

Riproduzione riservata © 2022 - DG