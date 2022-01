Ecco tutto quello che c’è da sapere su Pam & Tommy, la serie TV sul video a luci rosse di Pamela Anderson e Tommy Lee.

Quella formata da Pamela Anderson e Tommy Lee è stata una delle coppie che più ha dato argomenti ai giornali specializzati nel gossip negli anni ’90. Prima il matrimonio, avvenuto appena 4 giorni dopo che i due si sono conosciuti poi la pubblicazione del video hot della loro prima notte di nozze. E proprio quel video è al centro della serie TV Pam & Tommy. Negli Stati Uniti la serie TV è disponibili su Hulu, in Italia invece è trasmessa da Disney +, ovviamente nella sezione per adulti del catalogo Star. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Pam & Tommy.

Pam & Tommy, la serie TV: l’uscita

Quando esce Pam & Tommy? La serie TV su Disney + debutterà mercoledì 2 febbraio. In totale gli episodi della serie TV sono 8, di questi 3 verranno lasciati dalla piattaforma streaming proprio il 2 febbraio, gli altri saranno disponibili alla visione degli abbonati nelle settimane successive: ogni settimane ne uscirà uno nuovo.

PAMELA ANDERSON

Pam & Tommy, la serie TV: le anticipazioni

Il video hot di Pamela Anderson e Tommy Lee durante la loro prima notte di nozze è al centro della storia raccontata in Pam & Tommy. La serie TV, la trama della serie TV per meglio dire, è incentrata su quei giorni e su come quel video sia diventato di dominio pubblico qualche anno dopo, quando i due stavano divorziando. Questa la sinossi ufficiali della serie TV:

“Ambientata nei primi tempi della diffusione di Internet, quando ancora non c’erano regole, Pam & Tommy è basata sull’incredibile storia vera del sex tape di Pamela Anderson e Tommy Lee. Rubato dalla casa della coppia da un operaio scontento, il video si trasformò da semplice curiosità, attraverso scambi clandestini di videocassette, a un vero e proprio scandalo mondiale quando arrivò sul web nel 1997. La serie originale composta da otto episodi è una storia d’amore, di crimine nonché un racconto ammonitore che esplora il rapporto tra privacy, tecnologia e celebrità, rintracciando le origini della nostra attuale era della Reality TV in un nastro rubato visto da milioni di persone, che in realtà era destinato solo ai due protagonisti”.

Pam & Tommy, la serie TV: il cast

Chi sono i protagonisti di Pam & Tommy? A interpretare i ruoli di Pamela Anderson e di Tommy Lee nella serie TV sono rispettivamente Lily James e Sebastian Stan, ovvero il Soldato d’Inverno del Marvel Cinematic Universe.

Riproduzione riservata © 2022 - DG