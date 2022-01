Stasera, martedì 18 gennaio va in onda una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di approfondimento condotto da Mario Giordano.

Torna Fuori dal Coro, il programma di approfondimento giornalistico di Rete 4, condotto da Mario Giordano che, come ogni settimana, guarderà ai fatti di cronaca più recenti.

Con ospiti e nuovi servizi, Mario Giordano cercherà di approfondire diversi temi e argomenti che sono molto discussi in Italia, con vari ospiti e tante novità.

Le anticipazioni del 18 gennaio

Martedì 18 gennaio in prima serata su Rete 4 a Fuori dal coro, Mario Giordano intervisterà Maria Rita Gismondo. Con la Direttrice di Microbiologia Clinica presso l’Ospedale Sacco di Milano si parlerà di contagi, vaccini e del caos burocratico che preoccupa gli italiani, alle prese con molte norme e misure restrittive. E ancora, con un’inchiesta esclusiva della trasmissione, spazio alle mascherine, alcune delle quali, pur non avendo i requisiti minimi necessari per superare i test di sicurezza, sarebbero comunque sul mercato.

Focus, inoltre, sulla sentenza del Tar che ha accolto il ricorso del Comitato cura domiciliare Covid-19, bocciando così vigile attesa e tachipirina, ovvero il protocollo voluto dall’Aifa per fronteggiare da casa i primi giorni della malattia. Si parlerà anche di mancanze e ritardi nel potenziamento delle terapie intensive, con i casi di Sassari e Napoli.

Immancabile il cavallo di battaglia di Fuori dal coro relativo ai ladri di case con, in evidenza, le storie del signor Renzo, costretto a vivere sul terrazzo, e della vigilessa abusiva di Alcamo, in provincia di Trapani. Infine, si tratterà anche del fenomeno delle sugar-baby: ragazze giovani che incontrano uomini più anziani e molto ricchi che le ricoprono di soldi e regali.

