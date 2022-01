Lunedì 24 gennaio su Rai 1 va in onda la terza puntata di Non mi lasciare: le anticipazioni dei due episodi.

Non mi lasciare continua a essere seguito da milioni di spettatori che al lunedì accendono le proprie TV su Rai 1 per seguire le indagini dei poliziotti Elena Zonin e Daniele Vianello. La fiction è arrivata esattamente a metà: sono infatti 8 gli episodi totali, divisi in 4 puntate in onda in altrettante settimane. Le prime due puntate sono state trasmesse il 10 e il 17 gennaio 2022 (anche se sono disponibili in streaming su RaiPlay), la terza puntata con i suoi due episodi andrà invece onda lunedì 24 gennaio: vediamo ora cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima puntata.

Non mi lasciare: le anticipazioni della puntata 3

Il quarto episodio di Non mi lasciare si è chiuso con Elena che si è intrufolata a casa di Pietro Tomà e ha copiato dei file dal suo computer, la mattina l’uomo viene però ucciso dal suo complice e buttato in un canale per simulare un suicidio.

VITTORIA PUCCINI

Nel quindi episodio vedremo Elena (il personaggio interpretato da Vittoria Puccini) proseguire le proprie indagini e cercare di ottenere più informazioni possibili su Angelo, riuscendo anche a fare scoperte importanti per le indagini. Ma la protagonista si troverà a fare i conti con il proprio passato anche sul piano sentimentale: Giulia, la moglie di Daniele che un tempo era la sua migliore amica, a sorpresa la invita a cena per il compleanno del figlio Emilio. Elena accetta l’invito ma durante la festa a un certo punto lascerà la festa senza farsi vedere da nessuno.

Nel sesto episodio di Non mi lasciare, Elena tornerà a Roma per incontrare il figlio Diego che si trova in un momento di difficoltà dopo aver subito una delusione d’amore.

Per quanto riguarda le indagini, Elena riuscirà a scoprire il luogo dove è tenuto prigioniero Angelo e cercherà di salvarlo. La poliziotta arriva però troppo tardi sul luogo: il sequestrato ha infatti già portato Angelo in un altro posto.

