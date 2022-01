Ecco le indiscrezioni sulla puntata di oggi a Uomini e Donne: in studio ci saranno diversi scontri a partire da Gemma e Nadia, per finire ad Armando e Matteo.

Uomini e Donne torna oggi con un nuovo appuntamento, condotto da Maria De Filippi. Secondo le indiscrezioni, l’atmosfera in studio sarà molto pesante in questa puntata. Non mancherà un duro scontro tra Gemma e Nadia per poi finire a Matteo e Armando con il sostegno degli opinionisti.

Cosa succederà oggi a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi si parlerà molto di più del trono over. Ci sarà uno scontro verbale piuttosto acceso, tra Gemma Galgani e Nadia. Le due stanno entrambe conoscendo Massimiliano, che però sembra preferire la compagnia di Nadia piuttosto che quella della dama torinese.

Al centro studio tornerà anche Ida Platano, in cerca dell’amore. Dopo essere uscita con Andrea, la dama decide di troncare la frequentazione senza mezzi termini. A quanto pare, Ida non è così interessata al cavaliere da continuare la conoscenza.

Per il trono classico invece ci potrebbe essere uno scontro tra Matteo e Armando Incarnato. Il tronista è piuttosto seccato che il cavaliere napoletano, abbia adocchiato la sua corteggiatrice Denise. L’ex di Sophie Codegoni non è affatto contento che i due si siano parlati. Cosa accadrà tra loro?

