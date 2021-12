Secondo alcune indiscrezioni, Marco Mengoni potrebbe affiancare Amadeus come ospite fisso a Sanremo 2022, l’ipotesi potrebbe essere credibile ma anche vincente?

Continuano le ipotesi su chi affiancherà Amadeus al Festival di Sanremo 2022. Spunta il nome di Marco Mengoni che potrebbe essere abbastanza plausibile ma che nelle scorse edizione non si è rivelata una strategia vincente.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Marco Mengoni come ospite fisso a Sanremo 2022? Dopo la Mercuzzi e Can Yaman, sarà lui a condurre?

Non ci sono conferme ufficiali, si tratta di un’ipotesi riportata da Il Messaggero che non è ancora stata confermata. Marco Mengoni potrebbe condurre insieme ad Amadeus Sanremo 2022, durante tutte le serate. Tanti sono i nomi a essere venuti fuori, la prima Alessia Marcuzzi e poi Can Yaman ma nessuno di questi ha avuto ancora conferma.

Marco Mengoni si è attualmente recato come ospite speciale in I Soliti Ignoti programma condotto da Amadeus e questo rende l’ipotesi plausibile. Come riporta Tvblog, però: “Mengoni, secondo quanto scrive Il Messaggero, sarebbe per Amadeus quello che Tiziano Ferro e Achille Lauro sono stati rispettivamente nel 2020 e nel 2021. In entrambi i casi, va detto, i risultati televisivi, al netto quindi delle indiscusse qualità artistiche, non sono stati esaltanti.” Si attendono delle conferme sicuramente non prima del mese prossimo.

Riproduzione riservata © 2021 - DG