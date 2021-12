Ecco le prime indiscrezioni su cosa accadrà nella puntata di oggi a Uomini e Donne: si avvicina il momento di una sfida tra Gemma e Tina, mentre per Ida potrebbero proporsi altri cavalieri.

Secondo le prime anticipazioni della puntata di oggi, in studio si tornerà a parlare di Gemma Galgani affiancata a Tina Cipollari. Tra le due dovrebbe esserci una sfida molto particolare. Intanto Ida Platano, dopo Diego, potrebbe rimettersi in gioco con altri cavalieri venuti a conoscerla.

Cosa accadrà a Uomini e Donne oggi

Manca poco alla pausa natalizia del dating show che ci regali gli ultimi appuntamenti con i nostri protagonisti. Al centro studio si dovrebbe tornare su Gemma Galgani che ha deciso di farsi corteggiare anche dal cavaliere Stefano, venuto a conoscerla. La dama torinese si sta frequentando anche Leonardo, al quale ha dato fastidio che la Galgani tenesse il nuovo signore.

Affianco alla dama si è seduta Tina Cipollari per “consigliarla” e l’ha difesa suggerendole di frequentare anche Stefano perchè Leonardo non è interessato davvero a lei. Il tempo della pace fra le due però finirà presto. Infatti, dalle anticipazioni pare che tra le due ci sarà una sfida molto particolare. Sempre per il trono over Ida Platano, dopo la delusione di Diego Tavani, dovrebbe rimettersi in gioco con altri cavalieri. Per dama, dovrebbero dunque scendere altri signori a conoscerla. Matteo Ranieri, per il trono classico, continuerà il suo percorso cercando l’amore.

