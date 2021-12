La sera del 24 dicembre su Canale 5 va in onda il Concerto di Natale 2021: ecco tutti i cantanti che vedremo esibirsi.

E’ ormai da diversi anni un appuntamento fisso delle feste natalizie, tanto da essere arrivato alla sua 29a edizione: parliamo del Concerto di Natale 2021. Il mega evento è stat registrato il 16 dicembre all’Auditorium Conciliazione in Vaticano (come da tradizione) ma alla vigilia di Natale, venerdì 24 dicembre, sarà trasmesso in differita su Canale 5 in prima serata. A presentarlo è Federica Panicucci, ma i veri protagonisti sono ovviamente i cantanti che si esibiscono.

Concerto di Natale 2021: i cantanti

Al Concerto di Natale 2021 sono presenti alcuni grandi protagonisti della musica italiana e internazionale: sono arrivati artisti da tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’Indonesia passando per la Croazia, la Francia e la Jamaica. Chi sono i cantanti che potremo vedere esibirsi? Ecco la scaletta completa.

Federica Panicucci

2Cellos (Croazia), Andrea Griminelli (Italia), Anggun (Indonesia), Arianna (Italia), Bugo (Italia), Enrico Ruggeri (Italia), Emma Muscat (Malta), Federico Rossi (Italia), Francesca Michielin (Italia), Giò di Tonno (Italia), Ian Anderson (UK), Jimmy Sax (Francia), Rita Pavone (Italia), Serena Menarini (Italia), Shaggy (Jamaica), Virginia Union Gospel Choir feat. David Bratton (USA), Piccolo Coro le Dolci Note (Italia).

Concerto di Natale 2021: su Canale 5 l’evento di beneficenza

La prima edizione del Concerto di Natale risale al 1993 e fin dalle origini ha potuto contare sulla presenza di grandi artisti, provenienti da ogni parte del mondo, che hanno contribuito al successo di questo importante evento di beneficenza.

Il Concerto di Natale 2021 è stato organizzato a sostegno delle Missioni Don Bosco e della Fondazione Pontificia Scholas Occurentes, associazioni che sono impegnati ad Haiti e in Libano dove affrontano vere e proprie crisi umanitarie rese ancora più gravi dalla pandemia di Covid.

