Caduta Libera Campionissimi sta per tornare con la seconda puntata e tantissimi ospiti e vip: ecco le anticipazioni della serata.

Il 23 dicembre 2021 andrà in onda il secondo appuntamento con il game show Caduta Libera Campionissimi. Il programma, condotto da Gerry Scotti, vedrà sfidarsi i migliori campioni delle 10 edizioni dello show con tantissimi vip italiani.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Tutti i vip ospiti della seconda puntata di Caduta Libera Campionissimi

Gerry Scotti inaugurerà una nuova serata del suo game show Caduta Libera Campionissimi. Secondo le anticipazioni riportate da Today, gli ospiti vip della seconda puntata che prenderanno parte al gioco saranno Roberta Giarrusso e Nicola Savino. Al centro della botola ci sarà Gabriele Giorgio (campione per 35 puntate con montepremi di 316.000 euro).

A portare un po’ di pepe alla serata saranno i numerosi ospiti vip. Elettra Lamborghini, The Kolors, Gabriele Cirilli e Iva Zanicchi intratterranno il pubblico del game show per tutto il corso della seconda puntata con tante risate ed interventi. “I vincitori delle prime 3 puntate di questi speciali saranno presenti tra gli sfidanti dell’ultimo appuntamento, in onda mercoledì 5 gennaio, che eleggerà il “Campionissimo 2021 di Caduta Libera”. Queste sono le prime anticipazioni della serata per Caduta Libera Campionissimi che sta registrando tantissimi ascolti.

Riproduzione riservata © 2021 - DG