Mancano pochi giorni ormai al Capodanno e su Rai 1 a tenerci compagnia ci sarà Amadeus con “L’anno che verrà 2022”, in diretta da Terni, con l’immancabile countdown a scandire le ore che separano l’ultimo giorno del 2021 e il primo giorno del 2022. Diciannovesima edizione dello show a tutto torno di Rai 1, musica, ballo e spettacolo, settima con la conduzione di Amadeus. Probabile la presenza, accanto ad Amadeus, di Carlo Conti e Fiorello. Papabili anche Nicola Savino e Claudio Baglioni. Ecco, invece, le indiscrezioni sugli ospiti.

L’anno che verrà 2022: gli ospiti

La Rai non ha ufficializzato gli ospiti che saliranno sul palco per quest’ultimo dell’anno. Secondo le indiscrezioni, questi sono alcuni dei nomi che vedremo a Terni: Gigi D’Alessio, Massimo Ranieri, Malika Ayane, Fabrizio Moro, Tony Hadley, Clementino, Cristiano Malgioglio, Irene Grandi, Ermal Meta, Nesli, Red Canzian, Diodato, Marcella Bella e Alex Britti, Gemelli di Guidonia e Nino Frassica. Presenti anche Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti con “Mille“.

Fedez

L’anno che verrà 2022: i biglietti

Il 22 dicembre dovrebbe aprirsi la vendita dei biglietti per lo show di Rai 1, ma la risalita dei contagi genera perplessità nel Governo. In Campania De Luca ha già vietato manifestazioni all’aperto che possano creare assembramento. Attese, dunque, notizie dai vertici. In ogni caso i biglietti sono gratuiti, vanno però prenotati a causa del numero di posti limitato e delle dovute precauzioni di distanziamento.

Il palco di Terni

Per la prima volta lo show si terrà nel Parco 4 di Acciai Speciali Terni, la più antica fabbrica italiana. I posti dovrebbero essere circa 1300, con il distanziamento previsto dalla legge. Molta attesa in Umbria per questo evento che porterà fortuna e gente nella Regione. Giovanni Scordo, coordinatore dell’evento per Ast, è al lavoro anche di domenica per far sì che sia tutto pronto in tempo. «Ritorno ora da un sopralluogo nel parco 4 dove i tecnici stanno ultimando l’installazione del Led wall alto 13 metri. I lavori stanno procedendo in maniera spedita e a breve si finirà di montare il palco».

