Ecco quando uscirà la tanto attesa seconda stagione di Doc 2, la fiction firmata Rai con protagonista Luca Argentero.

Una delle serie di maggior successo dell’ultimo anno per la Rai è stata, sicuramente, Doc, la fiction con protagonista Luca Argentero. Lo show è ispirato a una storia vera ed è piaciuto tantissimo al pubblico di Mamma Rai, complice anche il fatto che Argentero figura come personaggio principale.

Dai social, sappiamo che le riprese di Doc 2 sono terminate e la seconda stagione della seria arriverà il prossimo 14 gennaio, per la gioia di tutti i fan. Secondo quanto annunciato, sono previste 7 serate per la nuova stagione, in cui verranno trasmesse nuovissime puntate.

Luca Argentero torna nel ruolo del dottor Andrea Fanti, ovvero il personaggio ispirato a Pierdante Piccioni, l’ex primario dell’ospedale di Lodi che a causa di un terribile trauma ha perso dodici anni di memoria.

Secondo quanto riportato dall’attore in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, le nuove puntate si occuperanno anche del Covid-19, raccontando in maniera intima e profonda le conseguenze che una pandemia di questa portata può pesare sul piano psicologico, personale ed emotivo degli operatori sanitari.

Inoltre, per chi vuole sapere se ci sarà una terza stagione, Argentero ha anche anticipato che la serie è stata concepita come una trilogia, infatti probabilmente arriverà nei prossimi anni una terza stagione.

