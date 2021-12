L’evento Capodanno in Musica di Canale 5 cambia location, a causa delle restrizioni legate al Covid-19. Ecco dove si terrà.

Come ogni anno, il 31 dicembre andrà in onda su Canale 5 Capodanno in Musica, l’evento musicale che intrattiene il pubblico in attesa del nuovo anno, condotto da Federica Panicucci.

Le nuove restrizioni a causa dell’emergenza sanitaria hanno, però, costretto l’organizzazione a cambiare location: da Piazza Libertà a Bari passa tutto al Teatro Petruzzelli. Questo perché in altre città sono stati cancellati eventi all’aperto e, dopo che è insorta una polemica, il sindaco Antonio Decaro di spostare tutto al chiuso.

Ecco come ha spiegato la decisione il sindaco: “Pur non rientrando tra gli eventi soggetti alle nuove restrizioni per le modalità operative con cui si sarebbe svolto lo spettacolo, ho condiviso con gli organizzatori l’opportunità di trasferire la messa in onda del grande show di Canale 5 sul palco del più importante teatro di Bari.”

Per partecipare, i cittadini potranno ugualmente assistere all’evento seguendo le modalità organizzative previste per lo svolgimento dello show in piazza. Bisognerà prenotarsi attraverso il sito web che sarà comunicato nei prossimi giorni, fornire il Green Pass rafforzato e indossare obbligatoriamente la mascherina

Il programma sarà condotto da Federica Panicucci insieme ad Al Bano, ancora non si sa chi saranno i cantanti che si alterneranno sul palco.

