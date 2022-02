Quanto costa poter assistere al Festival di Sanremo 2022 dal vivo? Vediamo il prezzo dei biglietti per accedere al Teatro dell’Ariston.

Il Festival di Sanremo, in scena nell’omonima città dall’1 al 5 febbraio 2022, vede salire sul palco del Teatro Ariston 25 cantanti. La maggior parte delle persone può assistere alla kermesse musicale in diretta su Rai1, ma quanti vogliono, o sono fortunati, possono accedere al teatro: vediamo il prezzo dei biglietti.

Sanremo 2022: il prezzo dei biglietti

Sanremo 2022, per la gioia di Amadeus e del suo staff, vede il ritorno del pubblico all’interno dell’Ariston. Lo scorso anno, a causa della pandemia da Covid-19, il conduttore e il suo braccio destro Fiorello hanno condotto la kermesse musicale davanti ad una platea vuota e spettrale. Sono stati bravissimi, ma come lo stesso Ama ha ammesso in conferenza stampa “il pubblico è fondamentale“. Dall’1 al 5 febbraio 2022, il Festival allieterà le serate degli italiani, con 25 cantanti in gara e altrettante canzoni inedite da ascoltare. Come vuole la tradizione, Sanremo viene trasmesso per tutte e cinque le serate in diretta su Rai1. Quanti hanno la possibilità, però, possono anche accedere al Teatro dell’Ariston e godersi lo spettacolo dal vivo.

Per l’edizione 2022 della kermesse più importante del nostro Paese sono stati messi in vendita circa 1900 abbonamenti per la platea e per la galleria. I biglietti, neanche a dirlo, sono andati tutti esauriti. E’ bene sottolineare che quest’anno, a causa della pandemia, l’Ariston avrà capienza ridotta. Pertanto, i ticket venduti per Sanremo 2022 non hanno nulla a che fare con i numeri che si registravano in era pre Covid.

Anche se i biglietti per Sanremo 2022 sono andati a ruba, diamo uno sguardo ai prezzi. Per accaparrarsi un posto in platea per le prime quattro serate si devono sborsare 180 euro ad appuntamento, 100 euro per la galleria. Se, invece, si intende assistere alla sola finale, il costo lievita: 660 euro per la platea e 320 per la galleria. In alternativa, c’è anche la possibilità di scegliere l’abbonamento, che costa 1.290 euro per le cinque serate in platea e 672 euro per la galleria.

Le regole anti Covid per accedere all’Ariston

Anche se Sanremo 2022 prevede il ritorno del pubblico, ci sono comunque delle regole anti Covid da rispettare. Quanti hanno la fortuna di accedere all’Ariston devono presentare il biglietto/abbonamento, un documento d’identità valido e il Green pass rafforzato. Per quel che riguarda la mascherina, è obbligatoria la FFP2, da tenere indossata dall’inizio alla fine della serata. Il dispositivo di protezione si potrà togliere soltanto all’esterno dell’Ariston, a manifestazione conclusa.

