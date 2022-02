Il cachet e i guadagni dei cantanti in gara a Sanremo 2022: quanto intascano i concorrenti del Festival.

Il Festival di Sanremo 2022, terzo consecutivo condotto da Amadeus, è iniziato con grandissimo successo e molto entusiasmo da parte del pubblico. In queste ore si sprecano le curiosità sui cantanti in gara in questa edizione della kermesse. In molti si chiedono, ad esempio, quale sia il cachet per i Big che si mettono in gioco nella competizione canora. Perché è vero che al Festival non si partecipa solo per denaro, ma è altrettanto ovvio che i concorrenti godano di un cospicuo rimborso spese. Scopriamo insieme a quanto dovrebbe ammontare.

Il cachet dei cantanti di Sanremo 2022: quanto guadagnano

La più importante kermesse canora in Italia, e forse anche nel mondo, dà molto lustro ai concorrenti, permettere di moltiplicare le vendite dei propri album e delle proprie canzoni e di avere un ritorno d’immagine quasi sempre importantissimo. E già questo basterebbe a spingere tutti i cantanti a volervi partecipare. Tuttavia, anche economicamente i concorrenti vengono rimborsati adeguatamente. Le tre o quattro settimane d’intenso lavoro in Riviera vengono pagate infatti ben più di un anno di stipendio per un lavoratore italiano medio.

Gianni Morandi

Secondo quanto rivelato da Dagospia, le case discografiche degli artisti in gara a Sanremo riceverebbero circa 48mila euro per ogni cantante ammesso nel cast. Per i giovani delle Nuove Proposte, in gara fino allo scorso anno, il pagamento era invece di più o meno la metà. Un indennizzo importante, che va però a coprire per la gran parte costi altrettanto gonfi da sostenere nei giorni del Festival. Tra l’altro, non sono previsti premi in denaro per i vincitori, che possono beneficiare ‘solo’ della gloria. Il ritorno economico, per chi riesce a raggiungere il successo, non è direttamente collegato con la kermesse, ma è solo una conseguenza.

Quanto guadagnano Amadeus e gli ospiti

Non di soli cantanti vive però Sanremo. Anche tutti gli altri protagonisti della kermesse ricevono infatti un pagamento cospicuo per la loro presenza. Se il padrone di casa Amadeus, responsabile delle sorti del Festival, dovrebbe essere ben remunerato con un contratto che dovrebbe oscillare dai 500mila ai 600mila euro, non se la passano male nemmeno gli ospiti. Nelle loro apparizioni, spesso piuttosto fugaci, riescono infatti a intascare più dei cantanti in gara.

Tanto per fare un esempio, secondo alcune fonti Laura Pausini dovrebbe ricevere 50mila euro per la sua ospitata del mercoledì sera (stessa somma guadagnata a quanto pare anche da Fiorello), mentre i Maneskin sarebbero stati pagati addirittura 80mila euro per essere tornati sul palco dell’Ariston. Diverso il discorso per le co-conduttrici. Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli dovrebbero accontentarsi di ‘soli’ 25mila euro.

