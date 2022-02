Novità in arrivo con il nuovo decreto Covid. Ecco cosa cambia, dalla durata del super green pass alle nuove regole della DAD.

Novità in arrivo sul fronte Covid ed in particolare sulle nuove regole che potrebbero partire proprio dai prossimi giorni.

Questo pomeriggio, infatti, si terrà il Consiglio dei Ministri durante il quale verranno vagliate importanti novità che riguardano sia il Super Green Pass e la sua durata che le regole per la scuola.

Nuovo decreto Covid e Super Green Pass verso la scadenza indefinita

La bozza del nuovo decreto Covid contiene diverse novità delle quali si discuteva già da un po’.

super green pass

La prima sembra riguardare proprio la durata del Super Green Pass che dal mese di Febbraio è in scadenza per coloro che si sono vaccinati per primi.

Lo stesso, quindi, avrà una scadenza indefinita per tutti coloro che hanno ricevuto la terza dose di vaccino e per coloro che hanno avuto il Covid e ad oggi risultano immunizzati.

Una proroga che sarà però a tempo determinato e cioè fin quanto Aifa ed Ema non stabiliranno che è giunto il momento di un nuovo richiamo.

Cosa cambia per chi va a scuola

Le novità riguarderanno anche le scuole. L’idea è infatti quella di far durare la Dad per i contagi in classe cinque giorni invece degli attuali dieci. Inoltre il rientro a scuola richiederà un certificato medico per i bambini guariti. Coloro che rimarranno a casa solo perché a stretta vicinanza con un positivo potranno rientrare esibendo semplicemente un tampone. Quest’ultimo sarà disponibile gratuitamente in farmacia purché previa richiesta da parte del pediatra.

Tra gli altri cambiamenti in fase di valutazione ci sono anche delle deroghe per chi arriva da fuori per prendere parte a degli eventi e che, almeno secondo la bozza, potrà farlo esibendo semplicemente un tampone

Infine per quanto riguarda l’uso delle mascherine all’aperto, la proroga dovrebbe durare fino al 10 Febbraio. E tutto per iniziare ad allentare la stretta visti i contagi sempre più in calo e i reparti di rianimazione che vanno svuotandosi sempre di più. La speranza di tutti, ovviamente, è quindi quella di veder finire lo stato d’emergenza il 31 Marzo 2022.

Riproduzione riservata © 2022 - DG