Coraline l’ultimo singolo dei Maneskin, contenuto nell’album Teatro d’ira – Vol.1: scopriamo testo e significato della canzone.

Contenuto all’interno dell’album Teatro d’ira – Vol 1, Coraline è l’ultimo singolo dei Maneskin. La band capitanata da Damiano David l’ha presentata sul palco del Festival di Sanremo 2022, lo stesso dove l’anno scorso hanno trionfato con Zitti e buoni, riscuotendo un grande successo. La canzone ha un significato profondo, ma non presenta il classico lieto fine: scopriamo il testo.

Coraline dei Maneskin: il significato

I Maneskin hanno lanciato Coraline, ultimo singolo estratto dal disco Teatro d’ira – Vol 1, al Festival di Sanremo 2022. Scelti da Amadeus come super ospiti della prima serata della kermesse musicale, Damiano e i suoi colleghi hanno letteralmente monopolizzato l’attenzione degli spettatori. Grinta, energia, rock allo stato puro. Ma c’è dell’altro: Coraline è una canzone a dir poco bellissima, con un significato profondo. Il brano, come dichiarato dagli artisti, racconta di una bambina che si chiama Coraline, che non riesce a trovare il suo spazio nel mondo perché è troppo pura e fragile. Nonostante i momenti bui, dove “piange e ha l’ansia“, la protagonista sente che “il fiume è dentro di lei“.

Coraline cresce, ma le difficoltà non diminuiscono. Sente la gente dire che “non vale niente“, ma prima o poi riuscirà ad “uscire da una misera porta“. Arriva un cavaliere: sarà il suo salvatore? Purtroppo no. Lui resta indifferente davanti al suo dolore: “Ogni tua piccola lacrima è oceano sopra al mio viso, e in cambio non chiedo niente. Solo un po’ di tempo, sarò vessillo, scudo o la tua spada d’argento“. Come già anticipato, non c’è il lieto fine: la protagonista si chiude in se stessa, senza mostrare al mondo la sua vera essenza.

Il singolo, come raccontato da Damiano dei Maneskin a Rockol, è nato “in una stanza d’albergo. Eravamo io e Thomas. Lui ci ha messo la chitarra, io l’idea del ritornello, che abbiamo poi sviluppato insieme agli altri“.

Ecco il video di Coraline:

Il testo di Coraline

Ma dimmi le tue verità

Coraline, Coraline, dimmi le tue verità

Coraline, Coraline, dimmi le tue verità

Coraline, Coraline, dimmi le tue verità

Coraline Coraline

Coraline bella come il sole

Guerriera dal cuore zelante

Capelli come rose rosse

Preziosi quei fili di rame amore portali da me

Se senti campane cantare

Vedrai Coraline che piange

Che prende il dolore degli altri

E poi lo porta dentro lei

Coraline, Coraline, dimmi le tue verità

Coraline, Coraline, dimmi le tue verità

Coraline, Coraline, dimmi le tue verità

Coraline, Coraline

Però lei sa la verità

Non è per tutti andare avanti

Con il cuore che è diviso in due metà

È freddo già

È una bambina però sente

Come un peso e prima o poi si spezzerà

La gente dirà: “Non vale niente”

Non riesce neanche a uscire da una misera porta

Ma un giorno, una volta lei ci riuscirà

E ho detto a Coraline che può crescere

Prendere le sue cose e poi partire

Ma sente un mostro che la tiene in gabbia

Che le ricopre la strada di mine

E ho detto a Coraline che può crescere

Prendere le sue cose e poi partire

Ma Coraline non vuole mangiare no

Sì Coraline vorrebbe sparire

E Coraline piange

Coraline ha l’ansia

Coraline vuole il mare ma ha paura dell’acqua

E forse il mare è dentro di lei

E ogni parola è un’ascia

Un taglio sulla schiena

Come una zattera che naviga

In un fiume in piena

E forse il fiume è dentro di lei, di lei

Sarò il fuoco ed il freddo

Riparo d’inverno

Sarò ciò che respiri

Capirò cosa hai dentro

E sarò l’acqua da bere

Il significato del bene

Sarò anche un soldato

O la luce di sera

E in cambio non chiedo niente

Soltanto un sorriso

Ogni tua piccola lacrima è oceano sopra al mio viso

E in cambio non chiedo niente

Solo un po’ di tempo

Sarò vessillo, scudo

O la tua spada d’argento e

E Coraline piange

Coraline ha l’ansia

Coraline vuole il mare

Ma ha paura dell’acqua

E forse il mare è dentro di lei

E ogni parola è un’ascia

Un taglio sulla schiena

Come una zattera che naviga

In un fiume in piena

E forse il fiume è dentro di lei, di lei

E tu dimmi le tue verità

Coraline, Coraline, dimmi le tue verità

Coraline, Coraline, dimmi le tue verità

Coraline, Coraline, dimmi le tue verità

Coraline, Coraline

Coraline, bella come il sole

Ha perso il frutto del suo ventre

Non ha conosciuto l’amore

Ma un padre che di padre è niente

Le han detto in città c’è un castello

Con mura talmente potenti

Che se ci vai a vivere dentro

Non potrà colpirti più niente

Non potrà colpirti più niente

