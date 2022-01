Gianni Morandi ha pubblicato erroneamente un video su Facebook in cui si sente il suo inedito: la Rai ha annunciato con un comunicato la sua decisione sulla squalifica.

Il cantante Gianni Morandi ha rischiato l’espulsione da Sanremo 2022, in quanto ha pubblicato su Facebook un video in cui si sentiva il suo inedito, scritto per il Festival. La Rai ha valutato e vagliato con attenzione tutti i dettagli dell’accaduto per poi prendere la sua decisione definitiva.

Gianni Morandi non verrà squalificato da Sanremo 2022

“L’impedimento al movimento della mano ha determinato l’errore per cui Morandi ha messo in rete il backstage che stava vedendo privatamente. Gianni Morandi non è ricorso a social media manager per la gestione dei suoi profili e quindi ha commesso l’errore tecnico sopra menzionato“.

Questo il comunicato della Rai ufficiale. Gianni Morandi rimarrà in gara a Sanremo 2022 perchè il video è stato messo per sbaglio dal cantante a causa del tutore che ha alla mano che gli avrebbe impedito il movimento corretto. L’artista ha infatti compromesso l’uso della mano a causa di un incidente in cui ha riportato gravi ustioni. Nessun provvedimento dunque per Gianni, la Rai ha valutato attentamente la situazione e ha deciso di non procedere con squalifiche.

