Dopo lo speciale su Sky del 27 maggio scorso, la reunion di Friends arriva sulla tv in chiaro.

F•R•I•E•N•D•S, così il titolo vero della serie tv, torna dopo 17 anni dall’ultima puntata. La sit-com statunitense creata da David Crane e Marta Kauffman è andata in onda dal 1994 al 2004. Dieci stagioni e 236 puntate che vedono protagonisti sei amici e le loro giornate. I protagonisti indimenticabili della serie, ancora oggi apprezzata e guardata, si trova su Netflix, tornano insieme in Friends: The Reunion per rivivere quei momenti e raccontarsi.

Reunion Friends: dove vederla e quando va in onda

L’evento speciale su Friends andrà in onda mercoledì 5 gennaio a partire dalle 21:30 su Tv8, in prima visione free, la prima volta in chiaro. Trasmessa in anteprima assoluta e in contemporanea su Sky Atlantic e Sky Uno il 27 maggio 2021, è ancora possibile vederla on demand su Sky e Now.

Jennifer Aniston

Friends: The Reunion: curiosità

L’evento speciale, diretto da Ben Winston, è stato presentato da James Corden e prodotto dai co-creatori dello show, Marta Kauffman, David Crane e Kevin S. Bright, oltre che dai sei protagonisti-attori e dallo stesso regista Ben Winston. È stato girato nell’aprile 2021 a Los Angeles, nello Stage 24, il “The Friends Stage”, nei Warner Bros. Studios di Burbank e ha subito ben due ritardi. Vedremo Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) e David Schwimmer (Ross) leggere i copioni dei propri personaggi, visitare i luoghi della serie, partecipare a interviste e quiz. Non mancheranno notizie inedite e piccanti come la cotta sul set tra Jennifer Aniston e David Schwimmer.

Ecco come ha vissuto l’esperienza Jennifer Aniston: “Il viaggio indietro nel tempo è difficile. Penso che siamo stati così ingenui ad entrarci. […] E mi ha colto di sorpresa perché era come, “Ciao, passato, ti ricordi di me? Ricordi come faceva schifo? Pensavi che tutto fosse davanti a te e che la vita sarebbe stata semplicemente meravigliosa e poi hai attraversato forse il momento più difficile della tua vita?” È stato tutto molto stridente e, naturalmente, hai telecamere ovunque e sono già un po’ emotivamente accessibile, immagino che si possa dire, quindi ho dovuto andarmene in certi punti. Non so come abbiano fatto a evitarlo gli altri».

Reunion Friends: gli ospiti

Ospiti celebri dell’evento speciale in tv, grandi amanti della serie, che vedremo alla serata sono: David Beckham, Justin Bieber, i BTS, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Kit Harington, Lady Gaga, Tom Selleck, James Michael Tyler (da poco scomparso), Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.

