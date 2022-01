Ecco alcune indiscrezioni sulla prossima puntata di “C’è posta per te” che ritornerà l’8 gennaio con le sue storie toccanti e nuovi ospiti.

C’è posta per te ritorna dopo la pausa delle Feste con due nuovi ospiti confermati e tante storie commoventi. Lo show condotto da Maria De Filippi andrà in onda l’8 gennaio 2022 e farà il pieno di spettatori. Già circolano le prime anticipazioni del programma che svelano una puntata ricca di emozioni e suspense.

Gli ospiti di C’è posta per te

In base alle indiscrezioni, gli ospiti fino ad ora confermati sono Paolo Bonolis e Can Yaman. Due protagonisti assoluti del 2021, i due faranno la loro comparsa nello studio di Maria De Filippi. Secondo quanto riporta Cooming Soon: “In effetti Can Yaman e Paolo Bonolis hanno già partecipato a C’è posta per te nella scorsa edizione. Nel gennaio 2021 Yaman, che in questi giorni è nella fiction Blanca sulla RAI, era stato protagonista di una sorpresa per la zia di una ragazza, che aveva perso la madre ed era appunto stata cresciuta dalla parente, con simpatia premiata dall’apparizione di Can (che non mancò di ricordare quanto avessero contato le donne nella sua vita). Bonolis invece a febbraio aveva rallegrato una signora che, secondo i suoi figli, non sorrideva più dalla morte di suo marito: il regalo di una crociera e una manciata di ironia con diverse battute che fecero ridere il pubblico.”

Gli altri ospiti non sono ancora stati svelati ma ne sapremo di più con il passare dei giorni.

