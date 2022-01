Laura Freddi ha sostituito per una serata Sonia Bruganelli come opinionista, visto che la moglie di Bonolis era in vacanza a Dubai con la sua famiglia ma ha lasciato un segno del suo passaggio: le scarpe.

Lunedì sera, Laura Freddi ha fatto il suo primo e ultimo debutto come opinionista del GF Vip 6 accanto ad Adriana Volpe. Per la sua prima volta come commentatrice, l’ex di Paolo Bonolis ha optato per un bellissimo vestito blu cobalto e delle scarpe nude che Sonia Bruganelli le ha affidato per essere al top.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Il look di Laura Freddi al GF Vip 6

Laura Freddi ha sostituito per una sera Sonia Bruganelli come opinionista e per l’occasione, ha scelto un vestito taffettà firmato Gai Mattiolo, un modello con il bustier strapless e la gonna asimmetrica corta sul davanti e chiusa da un elegante maxi fiore della stessa tinta dell’abito.

A completare l’outfit ci sono le scarpe “prestate” da Sonia Bruganelli, un paio di décolleté color nude con il tacco a spillo di Casadei. La stessa Laura ha spiegato che è stata la moglie di Bonolis ha prestarle a lei per dare un tocco di classe ed essere in qualche modo presente in studio.

Tra le due, nonostante la Freddi sia l’ex di Paolo Bonolis è sempre rimasto un ottimo rapporto di amiciza. La stessa Bruganelli ha voluto che fosse proprio l’ex gieffina a sostituirla in questa occasione. Eccola in foto:

Riproduzione riservata © 2022 - DG