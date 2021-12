In tempi di Covid-19 come si gestisce il Festival se qualche concorrente dovesse risultare positivo al virus? A rispondere a questa domanda è proprio il conduttore.

In caso di positività al Covid-19 la regola del Festival chiedeva il ritiro del cantante in gara. Le regole sono cambiate in questa edizione di Sanremo e il conduttore Amadeus spiega come si procederà se un concorrente dovesse risultare positivo al virus.

Le dichiarazioni di Amadeus

“Non ci saranno squalifiche, ma andrà in onda il video delle prove generali.” Queste le parole di Amadeus durante la conferenza stampa che mette in chiaro le regole del Festival, in caso di positività al Covid-19. Lo scorso anno infatti, il cantante Irama non poteva raggiungere l’Ariston a causa di un membro del suo staff che aveva contratto il virus.

In ultima istanza è stata creata questa regola per cui, in caso di positività al virus, viene mandato in onda il video delle prove generali senza che il cantante debba ritirarsi dalla gara. Questa soluzione garantisce una maggiore stabilità e continuità dell’evento, senza troppe interruzioni.

Per quanto riguarda Sanremo 2022, già c’è un caso di Covid per la cantante Elisa, risultata positiva a dicembre. L’artista non prenderà parte fisicamente a Sanremo Giovani dove verranno scelti 2 Big che gareggeranno al Festival.

