Ecco quali sono le location di Sabato, domenica e lunedì, il film con Sergio Castellitto tratto dall’opera di Eduardo De Filippo.

Sabato, domenica e lunedì è una delle opere teatrali più celebri di Eduardo De Filippo e, come accaduto anche per Natale in casa Cupiello, il regista Edoardo De Angelis e Sergio Castellitto la hanno portata sul piccolo schermo. Il film fa parte di una collana più grande che riguarda le opere di Eduardo De Filippo trasformate in film. A proposito di Sabato, domenica e lunedì, vediamo ora quali sono le location del film.

Sabato, domenica e lunedì: le location del film

Sabato, domenica e lunedì è ambientato nella Napoli degli anni ’60 e proprio nel capoluogo di regione della Campania sono state girate diverse scene. Ma non solo. Regista, attori, attrici e tutti gli addetti ai lavori hanno infatti girato anche a Posillipo.

panoramica napoli

Sabato, domenica e lunedì fa parte di un ciclo di opere teatrali di Eduardo De Filippo che sono state portate in TV attraverso trasposizione cinematografiche. “Tutti i film saranno girati a Napoli. Questo è un progetto tutto partenopeo, abbiamo un ottimo rapporto con Scabec e Film Commission Campania” ha spiegato il produttore Roberto Sessa parlando delle location dell’opera.

Sabato, domenica e lunedì: la trama del film

Come anche il titolo dell’opera suggerisce, Sabato, domenica e lunedì è una commedia ambientata in un arco temporale di tre giorni: i protagonisti sono i componenti della famiglia Priore, in particolare i coniugi Peppino e Rosa, che abitano nella Napoli degli anni ’60. L’altro grande protagonista è il ragioniere Luigi Ianniello che, durante il pranzo della domenica, farà scattare la gelosia di Peppino: ne seguirà una scenata incredibile che sconvolgerà l’intera famiglia.

Come detto in precedenza, il protagonista principale di Sabato, domenica e lunedì è Sergio Castellitto, che interpreta per l’appunto il ruolo di Peppino Priore. Al suo fianco troviamo Nunzia Schiano, Attrice che abbiamo visto anche in Benvenuti al Sud e nel sequel Benvenuti al Nord, L’oro di Scampia e Dogman.

