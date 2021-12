Dalla trama al cast, passando per la data di uscita, ecco tutto quello che c’è da sapere su Wednesday, la serie TV su Mercoledì Addams.

Tim Burton più Netflix: il risultato di questa addizione è Wednesday, la serie TV che ha per protagonista Mercoledì Addams, la cinica e spietata figlia della particolare famiglia creata da Charles Addams. Un po’ per il tema, un po’ per il regista, c’è grande attesa per Wednesday. La serie TV quando esce? L’uscita è prevista sulla celebre piattaforma streaming nel 2022: in totale la prima stagione è composta da 8 episodi, tutti della durata di 50 minuti. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Wednesday, la serie TV: la trama

Wednesday, la serie TV Netflix, è una sorta di rivisitazione della storica serie TV La Famiglia Addams, la storia verrà raccontata dal punto di vista di Mercoledì Addams e sarà ambientata ai giorni nostri e seguiremo in particolare la protagonista a casa e a scuola, ma la vedremo anche nell’inedita veste di investigatrice.

La serie TV è infatti una sorta di giallo in cui la giovane protagonista dovrà cercare di risolvere un mistero che 25 anni prima ha coinvolto i suoi genitori ma vedremo anche Mercoledì Addams cercare di indagare su un serial killer misterioso che sta terrorizzando la città. Ad aiutarla nelle indagini saranno i suoi compagni di scuola: la Nevermore Academy.

Wednesday, la serie TV: il cast

A interpretare il ruolo di Mercoledì Addams in Wednesday sarà Jenna Ortega, attrice che abbiamo già potuto vedere in Jane the Virgin e in You. Nel cast della serie TV troviamo poi anche Luis Guzman e la star hollywoodiana Catherine Zeta-Jones, che interpretano rispettivamente i panni di Gomez e Morticia Addams.

Completano il cas Joy Sunday, Emma Myers, Hunter Doohan, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Naomi J. Ogawa, Percy Hynes e Jamie McShane.

