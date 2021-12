Zona Bianca torna con un nuovo appuntamento, nuovi reportage e argomenti da trattare: non mancherà uno sguardo alla situazione attuale ma ci saranno anche approfondimenti su altre storie.

Secondo le indiscrezioni del web, Zona Bianca il talk show condotto da Giuseppe Brindisi torna con i suoi reportage, approfondimenti e ospiti. Ci sarà un ricco approfondimento su quale sia la situazione attuale con il Green Pass a dieci giorni da Natale e tanto altro.

Tutti gli ospiti e i reportage di Zona Bianca, questa sera

“Nel corso della serata, continua l’approfondimento di “Zona Bianca” in merito alle truffe amorose, con ospite uno dei protagonisti di queste, il pallavolista Roberto Cazzaniga, vittima per quindici anni di un raggiro online.”Queste sono le anticipazioni della puntata riportata da 361 Magazine per la parte centrale della trasmissione.

Per quanto riguarda la prima parte della serata, ci sarà un completo e approfondito reportage sulla situazione attuale in Italia legata al Covid-19. A 10 giorni da Natale molte regioni potrebbero essere a rischio zona gialla e tanti stanno correndo ai ripari con il Super Green Pass. Uno sguardo rapito anche a come procedono i controlli e le vaccinazione e sulla situazione attuale degli ospedali. Questo e tanto altro a Zona Bianca.

