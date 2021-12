Ecco alcune indiscrezioni sulla prossima puntata di Uomini e Donne che potrebbe finalmente mandare in onda la scelta di Andrea Nicole tra Ciprian e Alessandro.

Secondo le anticipazioni che circolano sul web, nella puntata di oggi a Uomini e Donne potrebbero scendere finalmente i petali rossi sul trono classico. Andrea Nicole dovrebbe fare la sua scelta dopo un lungo percorso con Ciprian e Alessandro.

Cosa accadrà nella puntata di oggi a Uomini e Donne

Oggi dovrebbe andare finalmente in onda la puntata in cui Andrea Nicole sceglie tra il corteggiatore Ciprian e Alessandro. Entrambi i percorsi sono stati vissuti a pieno della tronista che dopo un tentennamento iniziale si è lasciata andare. Sicuramente il percorso di Alessandro è stato un crescendo per poi avvicinarsi sempre di più. Con Ciprian invece il percorso è stato sempre tortuoso considerando anche l’atteggiamento del corteggiatore che ha fatto parecchio discutere in studio.

L’ultima lite tra Andrea Nicole e Ciprian infatti verte proprio su una frase che il corteggiatore ha detto alla tronista dandole quasi della “poco di buono” dopo aver visto complicità con il suo rivale Alessandro. Chi sarà la scelta di Nicole? Intanto si attende anche quella di Roberta che sembra ancora in stallo tra Luca e Samuele.

