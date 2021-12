La finale di Miss Italia, prevista domenica sera a Venezia, è stata rinviata a causa di alcuni casi positivi di Covid-19. Ecco le novità.

Ancora attesa per la proclamazione di Miss Italia 2021: la kermesse che eleggerà la più bella del Paese, infatti, è stata bloccata causa Covid-19. La finale doveva avere luogo domenica sera a Venezia, ma a causa di due casi di contagio tra le concorrenti purtroppo dovrà slittare.

Nel corso dei controlli quotidiani previsti, sono emersi due casi di contagio tra le concorrenti. Pertanto, al fine di tutelare le ragazze, il personale del concorso, quello della produzione televisiva e tutti coloro che collaborano alla realizzazione dell’evento, si è deciso per il rinvio a gennaio della finale di Miss Italia. Ecco le parole di Patrizia Mirigliani in merito all’accaduto:

“Insieme al sindaco Luigi Brugnaro abbiamo deciso di sospendere l’evento e di rinviarlo al prossimo mese gennaio, anche in attesa dell’evoluzione della situazione epidemiologica in generale. Siamo molto dispiaciuti ma siamo certi di avere deciso in modo giusto, perché la salute viene prima di tutto e lo spirito di Miss Italia è stato sempre quello di guardare, in primo luogo, al bene delle ragazze.”

Anche il il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro ha rilasciato una dichiarazione: “Per noi la sicurezza delle persone viene prima di tutto. Ringrazio l’organizzazione di Miss Italia, del Comune di Venezia e di Vela spa per l’azione a tutela delle ragazze e dei collaboratori”

Il nuovo concorso

Il concorso di bellezza Miss Italia, che celebra i suoi 82 anni inserendosi nel fitto calendario d’iniziative dedicate ai 1600 anni di Venezia, propone una modalità nuova, più moderna e al passo con i tempi, in linea con quanto fatto in questi anni.

In questi giorni proprio, da Venezia, erano previsti otto episodi di una miniserie da trasmettere sulla piattaforma “Helbiz Live” fino al 19 dicembre. Una serie in cui le ragazze si devono raccontare, parlando anche della città che le ospita, Venezia, a partire dal tema dell’ecosostenibilità e della cultura.

Sono venti le Miss finaliste che partecipano al concorso più tradizionale, le altre sono guidate nel loro percorso anche da quattro influencer, per accompagnarle attraverso l’uso migliore dei social.

