L’8 dicembre 2021 è uscito nelle sale italiane Don’t look up, il nuovo film di Adam Mckay, già candidato ai Golden Globe e vincitore del National Board of Review. Il film vanta un cast stellare di attori da Oscar e la presenza di due cantanti famosi per il pubblico. Annunciata già la data di uscita su Netflix.

Data di uscita del film su Netflix

Dopo l’arrivo di Don’t look up nelle sale, Netflix ha messo in rete il trailer ufficiale per annunciare l’arrivo del film anche sulla sua piattaforma. La data di uscita prevista è quella del 24 dicembre 2021. Chi aspetta di vederlo on demand può gustarsi, intanto, il trailer.

Don’t look up: la trama del film

Due scienziati si accorgono della presenza di un asteroide che viaggia sulla traiettoria della Terra. Il tentativo di avvisare la Casa Bianca e la popolazione fallisce fino a che uno scandalo che colpisce la presidente degli Stati Uniti non cambia le cose. La notizia viene diffusa e per salvare il pianeta viene organizzato il lancio di un’astronave che ne devii il percorso. Si crea, però, un nuovo intoppo: l’asteroide è formato da materiali preziosi.

Don’t look up, il cast del film

Il cast del nuovo film del regista premio Oscar Adam McKay conta la presenza di attori molto celebri. Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep e Cate Blanchett sono attori da Oscar. Timothée Chalamet è stato, invece, candidato nel 2018 per il film Chiamami col tuo nome. Jonah Hill ha ben due candidature all’Oscar, nel 2012 e nel 2014, per il film The Wolf of Wall Street. Matthew Perry è famoso per aver recitato nella famosa sitcom Friends. A questi si aggiungono Tomer Sisley e Himesh Pate , comici, e Kid Cud e Ariana Grande, cantanti.

La colonna sonora del film

Nicholas Brittell, compositore e pianista, firma le musiche originali del film. Ha già lavorato con Adam McKay in due film. Altri brani presenti sono “Just Look Up” di Ariana Grande & Kid Cudi, scritta a quattro mani con Britell e Taura Stinson, e “Second Nature” scritta da Britell e Justin Vernon con l’interpretazione di Bon Iver. Il trailer del film è, invece, accompagnato dalla canzone “Run For Your Life” di The Seige.

