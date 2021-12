Torna questa sera 15 dicembre Federica Sciarelli, con una nuova puntata di Chi l’ha visto? dove cercherà di approfondire i casi di cronaca più discussi.

Le anticipazioni che circolano in rete in queste ore parlano di aggiornamenti sul caso Nada Cella, vicenda già molto trattata nelle puntate precedenti, nel corso delle quali la mamma della giovane donna uccisa nel 1996 a Chiavari, in Liguria, ha lanciato numerosi appelli affinché eventuali testimoni dicano finalmente la verità. Una testimone, infatti, avrebbe riconosciuto la mano insanguinata della giovane vittima in un video che le è stato mostrato dai carabinieri.

In trasmissione parlerà, poi, Stefania la donna che insieme al marito è accusata di aver tenuto segregato un pensionato di Avigliano, trovato in una cantina al buio dai carabinieri. Proseguono, poi, le segnalazioni di familiari di malati di Alzheimer che non riescono ad entrare nei pronto soccorso per assisterli. Come sempre, ci sarà uno spazio dedicato alle segnalazioni e a chi vuole rivolgersi alla redazione per cercare qualcuno.

La trasmissione Chi l’ha visto? Sarà disponibile anche su Rai Play.

