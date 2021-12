Andrea Nicole ha finalmente fatto la sua scelta ma delle ore prima la tronista ha infranto le regole del programma provocando la delusione di Maria De Filippi.

Andrea Nicole, stando alle anticipazioni, avrebbe fatto la sua scelta tra Ciprian Aftim e Alessandro Verdolini. La tronista ha deciso di andare via dal programma con Ciprian come in molti si aspettavano ma delle ore prima della scelta, i due avrebbero infranto le regole passando la notte insieme.

Andrea Nicole sceglie Ciprian ma è gelo in studio

Ciprian ha raggiunto casa di Andrea Nicole cercando tramite internet e l’ha raggiunta per poi passare la notte insieme a lei. Fin qui nulla di grave, se non fosse che i due lo hanno fatto senza avvisare la redazione, per poi far scendere i petali in studio il giorno dopo. Questo atteggiamento è stato criticato sia da Gianni Sperti che da Tina Cipollari che hanno definito falsa la tronista e hanno ipotizzato che i due si potessero essere visti altre volte in segreto. Ad essere rimasta molto delusa è Maria De Filippi che non sapeva nulla di questo incontro segreto e che si è detta dispiaciuta dall’atteggiamento di Andrea Nicole.

La delusione maggiore però, arriva per la “non scelta”, Alessandro Verdolini, che scopre tutto una volta in puntata e che si ritiene arrabbiato e preso in giro dalla tronista.

