La Disney, attraverso la propria piattaforma streaming Disney +, ha voluto esplorare l’universo di Star Wars e ha scelto di farlo attraverso alcune serie TV spinoff. E’ così che dopo The Mandalorian arriva on demand Andor. La serie a puntata è in realtà una sorta di prequel del film spinoff Rogue One: A Star Wars Story ed è solamente un pezzetto del ricco puzzle legati all’universo di Guerre Stellari che si sta componendo tra i film al cinema e le serie TV su Disney +. E a proposito di Andor, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere.

Andor, la serie TV: il cast

Il protagonista principale di Andor è Diego Luna, che veste i panni della spia ribelle Cassian Andor, ruolo che aveva già interpretato proprio nel film Rogue One: A Star Wars Story. Nella serie TV ritroveremo poi un altro personaggio, con la rispettiva attrice, che abbiamo potuto conoscere nel film: Mon Mothma, impersonata sempre da Geneviere O’Reilly.

Completano il cast di Andor Denis Gough, Stellan Skarsgard, Adria Arjona, Fiona Shaw e Kyle Soller.

Andor, la serie TV: la trama

Tutta la serie TV ruota intorno al personaggio di Cassian Andor durante gli anni in cui la lotta della Ribellione contro l’Impero, che caratterizza anche la trilogia originale cinematografica, si forma e diventa sempre più forte.

Non mancheranno quindi emozioni e missioni di spionaggio pericolosissime che il protagonista dovrà riuscire a portare a termine.

Andor, la serie TV: l’uscita

Ma quando esce Andor? La serie TV di Star Wars è attesa su Disney + per il 2022. Una data precisa non è ancora stata annunciata ma quel che è noto è che per vedere i vari episodi bisognerà aspettare la fine dell’anno: l’uscita è stata infatti programma per l’ultimo trimestre del 2022.

