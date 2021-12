A quasi 30 anni di distanza dall’inizio della saga arriva al cinema Ace Ventura 3: tutto quello che c’è da sapere sul film.

Gli anni ’90 sono stati un punto di svolta per la carriera di Jim Carrey che, grazie a una serie di film di grande successo, è riuscito a diventare una vera e propria star a livello internazionale. Tra le pellicola di cui è stato protagonista che hanno avuto maggior successo c’è Ace Ventura – L’acchiappanimali. Il film è uscito nelle sale cinematografiche nel 1994 e ha avuto un sequel l’anno successivo. Ora, a distanza di quasi 30 anni dal debutto al cinema, arriva un altro capitolo della saga: Ace Ventura 3. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul film.

Ace Ventura 3: uscita

L’idea di realizzare di Ace Ventura 3 è nata durante il periodo di lockdwon per il Covid nel 2020: molti utenti, costretti a casa, hanno infatti cercato nella varie piattaforme streaming i primi due capitoli della serie e si è così deciso di realizzarne un terno.

“I tre milioni di fan che parlano sulla pagina ufficiale di Ace Ventura dimostrano che c’è tantissima attesa intorno al terzo film della saga” hanno spiegato i produttori di Morgan Creek, la casa di produzione impegnata con i lavori per la realizzazione della pellicola.

Ma quando uscirà il nuovo film di Ace Ventura? 2021? Il 3° capitolo della saga è in realtà ancora in cantiere e non si può quindi ipotizzare una data di uscita del film.

Ace Ventura 3: Jim Carrey ancora protagonista

La certezza è invece che quando Ace Ventura 3 uscirà avrà come protagonista Jim Carrey. D’altronde non potrebbe esistere un vero sequel della saga senza il suo grande protagonista. Non resta quindi che attendere l’arrivo di Ace Ventura 3 e news eventuali a riguardo.

