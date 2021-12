C’è grande attesa per The Handmaid’s Tale 5: dalla trama al cast, passando per la data di uscita, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tra la primavera e l’estate del 2021, negli Stati Uniti su Hulu mentre in Italia su TIM Vision, è stata trasmessa la quarta stagione, ora in tanti aspettando con ansia di poter vedere The Handmaid’s Tale 5. La stagione è stata annunciata da diverso tempo, quando ancora la quarta non era uscita: dalla trama al cast vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sui nuovi episodi della serie TV.

The Handmaid’s Tale 5: uscita

Non c’è ancora una data di uscita ufficiale dei vari episodi di The Handmaid’s Tale 5, l’unica cosa finora certa è che la serie TV tornerà sia negli Stati Uniti su Hulu che in Italia su Tim Vision nel 2022, a circa un anno di uscita dalla quarta stagione. Non prima.

The Handmaid’s Tale 5, la trama: le anticipazioni

La stagione 5 di The Handmaid’s Tale rappresenterà un vero e proprio punto di svolta per la serie TV. June dove affrontare le conseguenze dell’omicidio di Fred Waterford ma nel frattempo continuerà a cercare di portare in salvo la figlia Hannah.

Dell’omicidio di Fred verrà a conoscenza anche Serena e, a tal proposito, l’attrice che la interpreta, Yvonne Strahovski, ha dichiarato: “La parte più spaventosa che dovrà affrontare sarà la consapevolezza che June è la persona che lo ha fatto a pezzi. Per lei sarà una vera minaccia e se dovesse essere rilasciata, specialmente se riuscisse a tenere il bambino, probabilmente vivrà costantemente nella paura”.

La morte di Fred, inoltre, spingerà sempre più nel caso il regie di Gilead che June continuerà a combattere.

The Handmaid’s Tale 5: il cast

Nel cast di The Handmaid’s Tale 5 ritroviamo tutte le principali attrici e i principali attori delle precedenti stagioni: da Elisabeth Moss che torna nei panni di June Osborne, a Yvonne Strahovski, Alexis Bledel, Madaline Brewer, Ann Dowd e tutti gli altri.

