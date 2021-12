Ecco le prime indiscrezioni sulla puntata di oggi a Uomini e Donne: Gemma conoscerà un nuovo cavaliere, ancora scontro tra Ida e Diego, mentre Marcello abbandona lo studio.

La puntata di oggi a Uomini e Donne, secondo le indiscrezioni, sarà molto movimentata. Gemma Galgani continuerà a intrattenere anche da casa, Matteo Ranieri continua a conoscere nuove corteggiatrici. Lite per Ida e Diego che continuano a scontrarsi al centro studio.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Cosa accadrà nella puntata di oggi a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi, Gemma Galgani non sarà nuovamente presente in studio ma tra una lite con Tina Cipollari e l’altra conoscerà un nuovo cavaliere che deciderà di tenere per conoscerlo di più. Al centro studio potrebbero tornare Ida Platano e Diego Tavani che dopo la rottura definitiva sembrano avere ancora dei conti in sospeso. I due infatti, si siederanno al centro studio per litigare ancora senza trovare un punto di incontro. Per Marcello invece è tempo di uscire dal programma ma da solo. Il cavaliere ha infatti dichiarato di aver conosciuto una donna fuori e di voler continuare con lei. Sempre più vicina la scelta di Andrea Nicole, mentre Matteo Ranieri continua a conoscere le sue corteggiatrici. Che qualcuna l’abbia finalmente colpito? Staremo a vedere. Roberta è ancora in bilico tra Luca e Samuele e sembra in difficoltà dopo la reazione dei suoi corteggiatori.

Riproduzione riservata © 2021 - DG