Potremmo assistere a un’evoluzione del suo rapporto con il corteggiatore Ciprian.

Nella puntata che andrà in onda questo pomeriggio, c’è la possibilità di assistere a qualche lieto evento. Tutti ricordiamo la bellissima Andrea Nicole, soprattutto per la sua storia particolare: la concorrente è infatti nata uomo, ma a 18 anni deciso di intraprendere un percorso di transizione per diventare donna, percorso concluso con successo, possiamo affermare. Infatti lei stessa odia essere definita, giustamente, come trans, poiché come abbiamo appena detto, il cambiamento per il genere femminile è completo. La corteggiatrice, a causa del suo passato, ha messo in conto l’idea di non trovare facilmente l’amore, ma forse non è così.

La ragazza ha infatti puntato gli occhi su Ciprian, concorrente dello show con cui ha vissuto un’esterna a quanto pare molto piacevole, e i due hanno dichiarati di voler continuare a conoscersi meglio. Tutti in studio, e anche noi a casa, abbiamo notato uno scambio di sguardi intensi e una intesa vincente. Scopriremo quindi in puntata se questa conoscenza avrà un lieto fine o se è solo l’inizio di un percorso fortunato della corteggiatrice all’interno del programma. Non è infatti da escludere che Andrea Nicole scelga di dedicare le sue attenzioni, a questo punto, anche ad altri ragazzi dello show.