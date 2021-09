Conosciamo i nomi dei protagonisti del variety show condotto da Alessandro Cattelan su Rai1.

Domenica sera secondo e ultimo appuntamento con Da Grande, il programma televisivo condotto dal giovane e talentuoso Alessandro Cattelan. Come possiamo ricordare, purtroppo il primo episodio non ha affatto riscosso successo tra i telespettatori italiani. Ma, come direbbe qualcuno, the show must go on e il presentatore non si arrende. Sono stati infatti presentati gli ospiti della prossima puntata: dopo aver artisti del calibro di Marco Mengoni e Il Volo, si appresteranno a partecipare dei personaggi altrettanto importanti. Sono state intanto confermate la cantante Elodie, prossima anche alla conduzione delle Iene e l’amabile presentatrice e doppiatrice Serena Rossi. Per i più giovani, troveremo anche il giovane artista in ascesa Sangiovanni.

Le identità da svelare non sono ancora terminate: parteciperanno alla diretta la coppia formata dall’attrice Bella Thorne e il cantante Benji Mascolo e il comico Lillo, che ci ha regalato grasse risate nella prima stagione di Lol. Confermati anche due celebri sportivi, David Jacobs e Gianmarco Tamberi, entrambi reduci da una gloriosa vittoria alle Olimpiadi di Tokyo e che hanno regalato un grande motivo di orgoglio al popolo italiano. Visto il cast e il conduttore, che ha sempre in serbo delle sorprese per il pubblico, secondo noi vale la pena dare una seconda chance al programma!