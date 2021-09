Dopo il successo avuto dalla prima stagione, su Rai 2 arriva Mare fuori 2: dal cast alla data di uscita, tutto sulla fiction.

A circa un anno di distanza dalla fine della prima stagione, su Rai 2 arriva Mare Fuori 2. La stagione è tanto attesa dal pubblico del secondo canale Rai, come dimostrano gli ottimi dati di ascolti fatti registrare dalle puntate della prima stagione. Ma non solo: la fiction è stata venduta anche all’estero ed è stata vista pure sulle TV di diversi altri stati d’Europa, dalla Francia alla Spagna passando per la Scandinavia. Tornando sulla seconda stagione, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere.

Mare fuori 2: la data di uscita

Iniziamo dalla di uscita di Mare fuori 2. Su Rai 2 la messa in onda dei primi due episodi è prevista per mercoledì 10 novembre (ovviamente in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa). Ogni mercoledì sera, per sei settimane, verranno mandati in onda due diversi episodi.

Esattamente come la prima stagione, infatti, anche la seconda è composta da un totale di 12 episodi suddivisi in 6 puntate.

Mare fuori 2: le anticipazioni

A fare da sfondo alla storia raccontata in Mare fuori 2 c’è sempre l’Istituto di Pena Minorile di Napoli. Nei nuovi episodi i ragazzi e le ragazze detenuti nel carcere dovranno fare i conti con le proprie famiglie in maniera l’uno differente dall’altro.

C’è chi dovrà decidere se seguirne le orme o rinnegarla, chi verrà arrestata per matricidio. Le storie delle famiglie dei giovani detenuti faranno da sfondo alle varie vicende, perché dietro ai gravi errori commessi dai figli ci sono proprio gli errori commessi dai genitori. Ma in Mare fuori 2 Ciro ci sarà? Non è ancora possibile sapere con certezza se il personaggio è vivo, anche se è certo che in qualche modo il personaggio apparirà.

Mare Fuori 2: il cast

I protagonisti principali presenti nella prima stagione li ritroveremo tutti anche in Mare Fuori 2. Nicolas Maupas tornerà a interpretare Filippo, Massimiliano Caiazzo lo rivedremo nei panni di Carmine e Matteo Paolillo in quelli di Edoardo.

Ci saranno poi sempre la direttrice del carcere Paola, interpretata da Carolina Crescentini, l’educatore Beppe, sempre impersonato da Vincenzo Ferrera e il comandante della Polizia penitenziaria Massimo, ruolo interpretato da Carmine Recano.

