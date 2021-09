Amici 21, ecco le anticipazioni della seconda puntata.

Sono uscite le anticipazioni della seconda puntata di Amici 21, diretto da Maria De Filippi, che andrà in onda nel pomeriggio di domenica 26 settembre. L’account Twitter Quello che tutti vogliono sapere ha pubblicato gli spoiler riguardanti la prossima puntata del talent show, anticipando che è stato presente anche Sangiovanni in studio, dove ha presentato il suo nuovo singolo Raggi Gamma. Nella registrazione è accaduto che mentre cantava Sergio è andato in onda anche il suo videoclip, in seguito sono stati presenti anche Giulia come professionista ed Aka, che non ha cantato ma ha assegnato il suo primo banco. Inoltre è stato presente anche Daddy che ha cantato Giove, per chiedere poi alla Pettinelli se avesse stonato, la quale ha risposto che è migliorato molto. Giulia ha poi ballato una coreografia non dimostrativa per i nuovi allievi, bensì un assolo.

Poi è partita la puntata con Giulia, Aka e Daddy seduti sui loro banchi, in seguito la ballerina ha consegnato la maglia Mattia (latinista) e Nunzio è stato eliminato. Per i ballerini di non ha voluto scegliere Raimondo Todaro, al contrario una commissione esterna. Aka7even ha consegnato la maglia a Mattias (ballerino di Veronica Peparini), poi Gianmarco è uscito. Per quanto riguarda la nuova classe di Amici 21, Tommaso un suo pezzo e Michele Canova produrrà una sua canzone; Mirko invece ha ballato un pezzo dimostrato da Simone, ma la Celentano ha reagito molto male sospendendogli la maglia, con il ragazzo che si è sentito umiliato ed è scoppiato a piangere. A Christian è stato confermato il banco dopo aver ballato un brano Hip Hop dimostrato da Andreas, mentre LDA ha cantato un bramo di Gino Paoli. Carola è riuscita a strappare un 6,5 alla Celentano ballando un pezzo neoclassico, anche se la prima volta ha sbagliato, mentre Serena è stata criticata anche dalla Peparini dopo aver ballato una coreografia dimostrata da Elena. Infine Nicole ha cantato ed ha avuto anche lei una sorpresa, con Zef che produrrà un suo brano.