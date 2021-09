Non è confortante la percentuale di ascolti del nuovo programma condotto da Ilary Blasi.

Parte già col piede sbagliato l’ esperimento di Star in the Star, nuovo format condotto da Ilary Blasi, in onda ogni giovedì in prima serata su Canale 5. Il programma, che prevede in tutto sette puntate, consiste in un gioco dove diversi concorrenti si esibiscono nei panni di alcuni cantanti famosi, portando sul palco diversi brani di successo. Le performance vengono valutate da una giuria d’eccezione, composta da Marcella Bella, Claudio Amendola e Andrea Pucci.

La trasmissione aveva già riscontrato difficoltà, in quanto era stata additata come plagio a due amatissimi format della Rai, ovvero Il cantante mascherato e Tale e Quale Show. Successivamente, gli ascolti non hanno contribuito a migliorare la situazione: dopo la prima puntata, che fu un vero e proprio flop, nonostante l’applicazione di determinati accorgimenti per cercare di migliorare la situazione, anche il secondo appuntamento si è rivelato un totale insuccesso.

Per questo motivo, sta iniziando a dilagare sul web un’ amara indiscrezione circa il destino di questo esperimento in fase ancora embrionale: pare infatti, che Mediaset voglia chiudere anticipatamente il format e che la puntata di giovedì 30 settembre potrebbe essere l’ultima. TVBlog riporta tali dichiarazioni a riguardo:

Ora i piani alti di Mediaset “forti” dei dati di ascolto della seconda puntata di Star in the Star, che non potevano che essere simili a quelli della prima, avrebbero deciso di fare ancora una puntata, immaginiamo quella degli svelamenti, e poi di far chiudere baracca a questo format, che torna nel cassetto da dove era venuto. – si legge su TVBlog – Attenzione però: nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, per ora sono solo voci che circolano. Potrebbe quindi pure capitare che il sipario su questa trasmissione sia calato, in maniera brutale, già ieri sera, oppure, come accennato da noi, si faccia un’ultima puntata giovedì prossimo, oppure chissà cos’altro.

E voi cosa pensate di questa eventuale chiusura forzata?