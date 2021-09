Il salotto di Silvia Toffanin si prepara ad accogliere tanti nuovi ospiti: ecco le anticipazioni delle puntate.

Il weekend si tinge di Verissimo: l’amatissimo format, condotto dall’inimitabile Silvia Toffanin, torna sugli schermi della televisione italiana per la prima volta anche di domenica! Dunque questa settimana, come accaduto per il debutto qualche giorno fa, avremo il piacere di ascoltare le dichiarazioni di numerosi volti noti non solo sabato 25, ma anche domenica 26 settembre.

Per il weekend, sono previsti numerosi ospiti, non solo nel campo dello spettacolo, ma anche provenienti dal mondo dello sport: sabato 25 si partirà con la presentatrice sportiva Diletta Leotta, per poi passare in rassegna Kerem Bürsin, protagonista della soap ‘Love is in the air’ e l’iconico conduttore Piero Chiambretti. Per quanto riguarda gli sportivi, direttamente da Tokyo 2021, saranno ospiti Luigi Busà, vincitore della medaglia d’oro nel Karate e Veronica Yoko Plebani, medaglia di bronzo nel Triathlon.

Domenica 26 settembre invece tra gli ospiti ritroviamo il cantante Al bano, pronto a parlare della gioia di esser diventato nonno per la terza volta e della nuova esperienza che sta per intraprendere a Ballando col le Stelle e Claudio Amendola, giudice del nuovo format Star in the Star, condotto da Ilary Blasi. Tra le donne invece, Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e opinionista nel Grande Fratello Vip e Carolina Marconi, pronta ad emozionare tutti con i suoi racconti legati alla battaglia contro il cancro.