Su Rai 1 va in onda Arena Suzuki ’60 ’70 ’80: ecco tutto quello che c’è da sapere sul programma condotto da Amadeus.

La grande musica degli anni ’60, ’70 e ’80 torna a essere assoluta protagonista su Rai 1 con due prime serate d’eccezione: Amadeus conduce infatti Arena Suzuki ’60 ’70 ’80, show musicale in onda da una cornice fantastica e suggestiva come l’Arena di Verona. Non è certo la prima volta che l’anfiteatro simbolo della città veneta ospita eventi musicali in TV: oltre alle opere liriche e ai concerti vari, è stato negli la location di molti programmi, dal Festivalbar ai Music Awards. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul programma condotto da Amadeus.

Arena Suzuki: gli ospiti delle puntate

In una trasmissione come Arena Suzuki ’60, ’70 e ’80, dedicata appunto alla musica di quegli anni, non possono mancare i protagonisti di quelle epoche. Ecco allora che sul palco dell’Arena di Verona vedremo esibirsi varie star, sia italiane che straniere, cantanti solisti ma anche gruppi storici.

Amadeus

Tra i cantanti protagonisti troviamo grandi artisti italiani come Marcella Bella, Gianna Nannini, Loredana Bertè, Roberto Vecchioni, Raf, Umberto Tozzi, Patty Pravo ma anche Alan Sorrenti, Donatella Rettore, Orietta Berti, Edoardo Vianello.

E poi ancora il re della disco music Gazebo, i Righeira, Tony Hadley (l’ex frontman degli Spandau Ballet), Sabrina Salerno, Samantha Fox, Fausto Leali, Spagna, Sandy Marton, Sergio Caputo, Tracy Spencer, Peppino Di Capri e Maurizio Vandelli, il cantante degli Equipe 84. E poi anche gli Europe con il loro più grande successo: The Final Countdown.

Arena Suzuki: quando va in onda?

I tanti ospiti di Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 si esibiranno sul palco dell’Arena di Verona nel corso di due serata. La prima puntata del programma va in onda su Rai 1 sabato 25 settembre 2021, la seconda e ultima sabato 2 ottobre 2021. Ovviamente entrambe le serate sono trasmesse in prima serata, a partire dalle ore 21.25 circa.