Il primo aereo del reality sorvola la Casa ed è dedicato a Raffaella Fico dal suo fidanzato Piero: Francesca Cipriani si commuove.

“Per sempre e 1 giorno. Ti amo. Piero”: queste le commoventi parole presenti sul primo aereo del Grande Fratello Vip, dedicato alla bellissima Raffaella Fico da parte del suo fidanzato Piero.

A scorgere l’aereo in lontananza è stata l’influencer Solei Sorge, che ha esordito con la frase ” Chi è Piero?“. Tutti i Vipponi sono così corsi fuori in giardino per ammirare l’aereo, in primis proprio la destinataria di quell’eclatante messaggio, che ha fatto fatica a contenere l’emozione in quel momento.

Tutti i presenti hanno così acclamato il fidanzato della showgirl, prima tra tutti l’esuberante Francesca Cipriani, il cui comportamento ha scatenato un’esilarante reazione sul web: infatti, il cambio d’umore della ragazza di fronte alla situazione è stato a dir poco repentino. La ragazza in un primo momento era felice ed energica: tutto ad un tratto, è scoppiata a piangere, visibilmente commossa dal messaggio romantico che Piero ha indirizzato alla sua bella Raffaella. Ecco a voi la reazione della Cipriani:

il cambio di umore di francy cipry arte maestria sapienza professionalità sacrificio tuttopic.twitter.com/1ZA48vrXzR — mat (@divanomat) September 24, 2021

Scherzi a parte, la sensibilità della Cipriani è alquanto rara da trovare e la spontaneità delle sue reazioni, per quanto talvolta possa suscitare una risata, è decisamente genuina e vera. Grazie Francesca per questi momenti!

E voi cosa ne pensate?