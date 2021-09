Il pubblico da casa ha deciso di porre fine al percorso di Tommaso Eletti nella Casa del Grande Fratello Vip 6, dopo un duro confronto con la ex Valentina.

La puntata di ieri sera, 24 settembre, ha decretato l’uscita dalla casa più spiata d’Italia di un concorrente. Tommaso Eletti è il primo eliminato del Grande Fratello Vip 6. Nel corso della serata sono stati poi mandati in nomination: Nicola, Andrea, Gianmaria e Miriana.

Tommaso Eletti è stato eliminato dal GF Vip ma prima ha avuto un duro confronto con Valentina

Tommaso Eletti è senza alcun dubbio, uno dei personaggi più discussi di questa edizione del Grande Fratello Vip. Al centro della polemica ci sono delle rivelazioni molto “spinte” su che l’ex gieffino ha fatto sull’ex Valentina Nulli Augusti con cui aveva partecipato al programma Temptation Island. In virtù di quelle dichiarazioni, Tommaso ha dovuto affrontare un duro confronto con Valentina che è stata invitata come ospite in trasmissione, proprio per fare delle dichiarazioni al suo ex:

“Ti devi vergognare, mi hai tradito davanti a tutta Italia. Nessuno sa come ti sei comportato fino a quando sei entrato qui dentro, con minacce e insulti per come mi vestivo. Mi hai dato della prostituta, per non dire altro”. Il confronto tra i due è andato avanti per un po’ ma Tommaso non ha avuto un atteggiamento remissivo e dichiara: “Sei venuta qua, solo in cerca di visibilità”.

Molto probabilmente, l’atteggiamento di Tommaso nei confronti di Valentina, non è piaciuto al pubblico da casa insieme ad altre motivazioni che ha deciso di porre fine al suo percorso nella casa.

Tommaso Eletti è il primo eliminato del GF Vip